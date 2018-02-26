Названы автомобильные бренды с самым лучшим сервисом в России

Российские аналитики в рамках проекта АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2017. Новые автомобили: мнения автовладельцев» определили автомобильные компании, которые больше всего нравятся клиентам по качеству обслуживания в сервисной зоне.

Аналитики проводили опрос методом интернет-голосования и по телефону. Наибольшее количество баллов оказалось у марки Toyota и Mazda, они набрали одинаковое количество балов — 81,2 из 100 возможных.

На третьем месте Renault, у которой по итогу голосования набралось 79,4 бала. Как отмечают в «АВТОСТАТ», в ТОП-10 вошли 7 японских марок, а также Volkswagen и Hyundai. Средний бал по всем принявшим участие брендам, а их было 31, составил 74,7 балла.