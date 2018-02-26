Женщина за рулем дорогой иномарки неудачно вырулила на главную дорогу.

Дама на «Лексусе» спровоцировала ДТП‍ на трассе Ковров-Кинешма. Эта авария произошла 24 февраля в Родниковом районе Ивановской области.

Полиция сообщает, что на автодороге Ковров-Кинешма 48-летняя автоледи, управляя автомобилем «Лексус RX-200Т», выезжала со второстепенной дороги и врезалась в двигающийся справа, по главной дороге, автомобиль «Хендэ IX35».

За рулем второй иномарки находилась 51-летняя женщина. Она госпитализирована с травмой головы.