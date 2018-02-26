Трое пострадали в ДТП «Шевроле» и «Ситроен» в центре Иваново

Серьезная авария, в результате которой иномарка улетела в сугроб, произошла днем 26 февраля на перекрестке улиц Арсения и Ноздрина.

Трое людей пострадали в ДТП «Шевроле» и «Ситроен» в центре Иваново. Эта серьезная авария, в результате которой иномарка улетела в сугроб, произошла днем 26 февраля на перекрестке улиц Арсения и Ноздрина.

По предварительным данным, 25-летний водитель за рулем «Шевроле Круз», выезжая со второстепенной дороги, не пропустил автомобиль «Ситроен», двигавшийся по главной.

В результате аварии пострадали 47-летний водитель «Ситроена» и его пассажиры, 9-летний мальчик и 47-летняя женщина. Пассажирку госпитализировали с тяжелыми травмами.

Водитель «Шевроле» не пострадал.