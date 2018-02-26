В чтение минувших выходных на трассах Ивановской области произошло 7 ДТП, в которых получили травмы 10 человек, в том числе – 3 ребенка, сообщают в региональном управлении ГИБДД.

Дети пострадали в тройной аварии в Ивановской области. Этот массовый дорожный инцидент произошел 23 февраля в Шуе.

Там 49-летний мужчина за рулем «Шкоды» протаранил едущий впереди в попутном направлении автомобиль «Лада Ларгус» под управлением 42-летнего водителя. От соударения «Ларгус» вылетел на встречку, столкнувшись еще и с «Хендэ Грета».

В аварии пострадали маленькие пассажиры «Ларгуса»: двухлетний мальчик получил ушиб головы (находился в детском кресле), а девятилетняя девочка получила ушиб грудной клетки (пристегнута ремнем безопасности с использованием адаптера).

Водитель «Шкоды» от медосвидетельствования отказался. На него составлен административный протокол, автомобиль отправлен на штрафстоянку.