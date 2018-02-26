Смертельный дорожный инцидент произошел днем 25 февраля в Гулькевичском районе Кубани.
Кубань: женщина устроила лобовое ДТП на заснеженной трассе и погибла
26.02.2018 13:04
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На Кубани женщина устроила лобовое ДТП на трассе «Кавказ» и погибла. В этой аварии пострадали еще пять человек, в том числе двое несовершеннолетних. ДТП было зафиксировано 25 февраля в 15:15.
По предварительным сведениям полиции, 30-летняя автоледи за рулем автомобиля KIA потеряла управление, выехала на встречную полосу и столкнулась с BMW.
В результате столкновения женщина погибла на месте аварии, 5 человек получили незначительные травмы.
Ранее в ГИБДД сообщили, что из-за за снегопада в минувшие сутки в Краснодаре произошло 228 ДТП.
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