Кубань: женщина устроила лобовое ДТП на заснеженной трассе и погибла

На Кубани женщина устроила лобовое ДТП на трассе «Кавказ» и погибла. В этой аварии пострадали еще пять человек, в том числе двое несовершеннолетних. ДТП было зафиксировано 25 февраля в 15:15.

По предварительным сведениям полиции, 30-летняя автоледи за рулем автомобиля KIA потеряла управление, выехала на встречную полосу и столкнулась с BMW.

В результате столкновения женщина погибла на месте аварии, 5 человек получили незначительные травмы.

Ранее в ГИБДД сообщили, что из-за за снегопада в минувшие сутки в Краснодаре произошло 228 ДТП.