Рейтинг был подготовлен американской организацией Consumer Reports, которая занимается оценкой автомобилей и составляя различного рода рейтинги по результатам потребительских исследований.

В этот раз эксперты назвали ТОП-10 самых проблемных автомобилей всех времен. Возглавил данный рейтинг Suzuki Samurai 1985 года выпуска, который в свое время пользовался неплохим спросом, но оказался самым опасным автомобилем, получив низкие оценки по безопасности.

На второй строчке расположился Isuzu Trooper 1996 года. Этот внедорожник получил низкие оценки качества, к тому же в этом автомобиле есть большая вероятность перевернутся.

Третье место в этом списке досталось Mitsubishi Pajero Sport 2000 года, который на американском рынке был известен как Montero.

Проблема этой модели также в том, что она склонна к переворачиванию, но в случае совершения маневра на скорости 60 км/ч. Далее в рейтинг вошел Lexus GX460 2010 года с такой же проблемой, как и у предыдущих двух автомобилей, но в итоге свое время компания Toyota доработала машину.

Слишком тесным назвали эксперты автомобиль Smart Fortwo 2007 года. Также недостатками этой модели стала проблемная коробка передач.

У Dodge Omni 1978 года оказалось очень низкое качество сборки, а также плохая управляемость, хотя сначала машина была очень популярна и даже спасла от банкротства компанию, а также получала звание автомобиля года.

Опасным автомобилем назвали Subaru 360 1968 года, а Nissan Murano 2003 года имел серьезные проблемы с рулевым управлением. Более высокую оценку получил этот кроссовер в 2005 году, когда был устранен дефект.

Из-за низкого качества сборки, а также проблемного кондиционера в ТОП-10 попал AMC Ambassador 1968 года. Десятку ТОПа замкнул Dodge Nitro 2006 года, у которого оказался очень тесный салон, плохая отделка салона и не самый лучший динамик.