Старая Honda Accord получила мотор от Tesla и батарею от Chevrolet Volt

Американский умелец решил поэкспериментировать и установить в старенькую Honda Accord электромотор от Tesla, а аккумулятор от Chevrolet Volt.

Свой автомобиль с новыми деталями американец прозвал как Teslonda. Этот автомобиль теперь превратился в «зеленый» спорткар со способностью ускоряться до первой сотни за 2,7 секунды.

Американец Джейсон Хьюз является владельцем компании с названием HSR Motors. Его компания занимается покупкой и ремонтом узлов и вышедших из строя частей электрокаров Tesla Model S и Model X.

Эти части ремонтируют и в дальнейшем используют в своих проектах. Что касается Teslonda, то электрическая силовая установка от Tesla имеет мощность 536 лошадиных сил, а вот о запасе хода не сообщается.