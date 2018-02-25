В Польше продают внедорожник Hyundai Galloper с «передком» от УАЗ

В Польше на продажу выставили гибрид УАЗ и внедорожника корейской марки.

Очень необычный автомобиль с передком от российского УАЗ появился в Польше на сайте по продаже объявлений.

По данным автора объявления, продается внедорожник Hyundai Galloper с передней частью от УАЗ, во всем остальном это корейская модель, которая к тому же единственная в своем роде на польской территории.

Также сказано, что под капотом Galloper установлен 2,5-литровый мотор, а пробег автомобиля составляет 150 тыс. километров. За необычный гибрид поляк просит 10 тыс. злотых, что в пересчете 2,8 тыс. долларов или 162 тыс. рублей.