Об этом свидетельствуют отчётные данные по продажам новых малолитражек на российском рынке за прошлый месяц.

Согласно данным аналитиков из АвтостатИнфо, популярность малолитражек в России в январе выросла на 62%. За этот период россияне приобрели 498 компактных автомобилей.

Лидирует по продажам в данном сегменте хэтчбек Ravon R2, который был реализован в количестве 386 единиц, что на 143% больше, чем в январе 2016 года.

С существенным отставанием от лидера на второй строчке расположился KIA Picanto в результатом 93 ед., что на 12,3% меньше. Еще в нашей стране было продано 13 Smart ForTwo и 4 Smart ForFour.