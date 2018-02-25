Стали известны данные по выручке с продаж автомобилей В-сегменте по итогам прошлого месяца. В целом выручка с продаж автомобилей данного сегмента за отчетный период составила 13,3 млрд рублей и именно столько выручили дилеры с продажи 18 284 автомобилей.

KIA Rio стал самым доходным автомобилем в В-сегменте, пишет АвтостатИнфо. С продаж 5 987 шуту этой модели компания получила 4,8 млрд рублей.

На втором месте оказался Hyundai Solaris, который принес компании 2,2 млрд рублей и был продан в количестве 2 702 ед.

Третьим самым доходным автомобилем в сегменте стал Volkswagen Polo. С продаж 2758 седанов выручка составила два миллиарда рублей.

Skoda Rapid оказался на четвертом месте с выручкой 1,4 млрд рублей (2043 ед.). В пятерку самых доходных вошел Renault Sandero – 1,1 млрд рублей (1854 ед.).