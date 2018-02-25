Назван ТОП-7 самых необычных краш-тестов автомобилей и мотоциклов

Каждый автовладелец неоднократно слышал про краш-тесты, на которых проверяют насколько автомобиль безопасен.

Практически все они идентичны и их цель проверить, насколько транспортное средство может защитить водителя и пассажиров во время ДТП – при лобовом ударе и боковом.

Но иногда транспортные средства проверяют не классическими методами и в тут вы сможете увидеть семь самых нестандартных краш-тестов.

Итак, ТОП-7 самых необычных краш-тестов автомобилей и мотоциклов.













