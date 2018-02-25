RoadShow International представило спецверсию купе Rolls-Royce Wraith

Специалисты тюнинг-ателье RoadShow International решили создать пакет доработок для британского купе Rolls-Royce Wraith. Изменения в спецверсии автомобиля произойдут только во внешности.

Новая спецверсия купе Rolls-Royce Wraith получила кузов белого цвета и в таком же цвете салон.

По кузову автомобиля можно заметить золотистые акценты, а также для купе предлагают колесные диски Forgiato Caolavaro ECL, выполненные из легких сплавов.

Размер колесных дисков 24 дюйма. Двигатель автомобиля дорабатывать не стали и под капотом по-прежнему устанавливается 6,6-литровый мотор V12, который выдает 624 лошадиных силы мощности при 820 Нм крутящего момента.