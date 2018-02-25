Компания DMC показала новый Lamborghini Aventador Edizione GT

Тюнеры решили кардинально изменить Lamborghini Aventador и разработали для него новый обвес, колесные диски и перенастроили мотор.

Компания DMC выпустит три суперкара Aventador с собственными доработками.

Спецверсию назвали Lamborghini Aventador LP988 Edizione GT и в первые ее представили еще в 2013 году, теперь она получила некоторые изменения, которые коснулись аэродинамического обвеса, колесных дисков и двигателя.

Как именно изменятся настройки 6,5-литрового мотора V12 пока не сообщаются.

Но в 2013 году мотор Aventador LP988 Edizione GT оснастили двойным турбонаддувом и новый выхлопной системой, за счет чего отдача ДВС выросла до 998 л.с.

В новой спецверсии суперкара были изменены карбоновые элементы аэродинамического обвеса, крышки моторного отсека и регулируемого антикрыла.

Также в салоне автомобиля появились карбоновые вставки. Все эти доработки получили название «Las Americas», а сам пакет в ателье оценили в 88 тысяч долларов, что в пересчете 5 млн рублей без учета стоимости автомобиля.