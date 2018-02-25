Смертельное ДТП произошло в Красноярске на ул. Семафорной под пешеходным виадуком.
Под виадуком на Семафорной мусоровоз насмерть задавил женщину
25.02.2018 12:23
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В Красноярске под виадуком на Семафорной мусоровоз насмерть задавил женщину в районе дома 431. Об этом сообщили в ГИБДД.
По данным очевидцев, пешеход-женщина в черных штанах и светлой куртке переходила дорогу и оказалась под колесами многотоного грузовика. Ее травмы оказались смертельными и она скончалась. На место прибыли сотрудники полиции.
«Там частенько бегают, т. к. до светофора далековато… Только зачем людям на ту сторону, не понятно… Там, кроме ж/д путей, больше ничего нет. Предполагаю, что многим лень переходить по мосту, и они бегают через пути», — сообщают очевидцы.
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