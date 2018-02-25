В Красноярске под виадуком на Семафорной мусоровоз насмерть задавил женщину в районе дома 431. Об этом сообщили в ГИБДД.

По данным очевидцев, пешеход-женщина в черных штанах и светлой куртке переходила дорогу и оказалась под колесами многотоного грузовика. Ее травмы оказались смертельными и она скончалась. На место прибыли сотрудники полиции.