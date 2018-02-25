Массовая авария в Мордовии зафиксирована вечером 24 февраля в Атяшевском районе, между поселком Атяшево и селом Алашеевка.
Массовая авария в Мордовии: молоковоз столкнулся с двумя машинами и опрокинулся
25.02.2018 12:13
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Массовая авария произошла накануне вечером в Мордовии. В Атяшевском районе, между поселком Атяшево и селом Алашеевка вечером 24 февраля молоковоз столкнулся с двумя машинами и опрокинулся.
Как сообщают очевидцы в соцсети, авария произошла в восьмом часу вечера. На трассе столкнулись грузовик с молоком и две легковушки. Столкновение было таким сильным, что молоковоз опрокинулся на дорогу, у него оторвался задний мост.
Два других автомобиля получили механические повреждения. Пострадал один человек.
Движение было перекрыто.
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