Массовая авария в Мордовии: молоковоз столкнулся с двумя машинами и опрокинулся‍

Массовая авария произошла накануне вечером в Мордовии. В Атяшевском районе, между поселком Атяшево и селом Алашеевка вечером 24 февраля молоковоз столкнулся с двумя машинами и опрокинулся‍.

Как сообщают очевидцы в соцсети, авария произошла в восьмом часу вечера. На трассе столкнулись грузовик с молоком и две легковушки. Столкновение было таким сильным, что молоковоз опрокинулся на дорогу, у него оторвался задний мост.

Два других автомобиля получили механические повреждения. Пострадал один человек.

Движение было перекрыто.