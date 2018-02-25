Жестокая авария с участием иномарки и пассажирского автобуса произошла в субботу вечером на остановке общественного транспорта «Спартак».

BMW жестко ударил маршрутку‍ на остановке в Ялте. Это столкновение произошло вечером 24 февраля на остановке общественного транспорта «Спартак».

Очевидцы поделись фото с места аварии в соцсетях. Как видно на кадрах, в результате удара у

микроавтобуса вырвало пассажирские двери. Сообщается, что все участники ДТП живы, о пострадавших никакой информации нет.