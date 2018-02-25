Жестокая авария с участием иномарки и пассажирского автобуса произошла в субботу вечером на остановке общественного транспорта «Спартак».
BMW жестко ударил маршрутку на остановке в Ялте
25.02.2018 12:03
29 0
BMW жестко ударил маршрутку на остановке в Ялте. Это столкновение произошло вечером 24 февраля на остановке общественного транспорта «Спартак».
Очевидцы поделись фото с места аварии в соцсетях. Как видно на кадрах, в результате удара у
микроавтобуса вырвало пассажирские двери. Сообщается, что все участники ДТП живы, о пострадавших никакой информации нет.
«Хорошо, что в остановку не врезался, в людей, а то бы больше жертв было», — пишет один из пользователей.
Комментарииcomments powered by HyperComments