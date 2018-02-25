Накануне днем произошло столкновение Toyota Hilux и Volkswagen на трассе «Сортавала» в Пряжинском районе Карелии.
ДТП на трассе «Сортавала» в Карелии, двое в больнице
25.02.2018 11:47
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ДТП на трассе «Сортавала» произошло в Карелии, двое оказались в больнице. Этот дорожный инцидент произошел 24 февраля в 12.50 на 426 км автодороги.
Как предварительно установили сотрудники ГИБДД Карелии, на встречку выехал водитель Volkswagen и там столкнулся с Toyota Hilux. В результате соударения пострадали 29-летний водитель Volkswagen и 31-летняя пассажирка. Их госпитализировали в больницу.
Идет проверка обстоятельств ДТП.
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