ДТП на трассе «Сортавала» в Карелии, двое в больнице

Накануне днем произошло столкновение Toyota Hilux и Volkswagen на трассе «Сортавала» в Пряжинском районе Карелии.

ДТП на трассе «Сортавала» произошло в Карелии, двое оказались в больнице. Этот дорожный инцидент произошел 24 февраля в 12.50 на 426 км автодороги.

Как предварительно установили сотрудники ГИБДД Карелии, на встречку выехал водитель Volkswagen и там столкнулся с Toyota Hilux. В результате соударения пострадали 29-летний водитель Volkswagen и 31-летняя пассажирка. Их госпитализировали в больницу.

Идет проверка обстоятельств ДТП.