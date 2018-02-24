Минобороны РФ получит первые электромотоциклы ИЖ весной 2018 года

Уже весной 2018 года Министерство обороны РФ получит первую партию электрических мотоциклов ИЖ. Они уже прошли тестирование и в этом принимали участие представители оборонного ведомства.

На одном заряде электромотоцикл способен проехать до 150 километров, максимальная скорость 140 км/ч. Насколько известно в них используются аккумуляторы и электрические моторы китайского происхождения.

В остальном «зелёный» двухколесный транспорт был разработан российскими специалистами.

Впервые электромотоциклы Иж были показаны весной прошлого года на международном военно-техническом форуме «Армия-2017».

Какая именно установлена в мотоцикле батарея пока неизвестно, но сообщается что мотор ТС генерирует 15 киловатт, что в пересчете 20,4 л.с.