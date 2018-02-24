Дизайнер показал, какой могла бы стать легендарная Победа

Российский дизайнер подготовил рендеры легендарного отечественного автомобиля, представив, как бы она могла выглядеть в современном исполнении.

Рендеры автомобиля были подготовлены Сергеем Бариновым, который показал современный фастбек Pobeda M20 Neoclassic.

По задумке дизайнера, Победа в современном мире могла бы стать премиальным автомобилем.

Впрочем, на рендерах можно заменить некое сходство с такими моделями как Bentley Continental и Maserati Quattroporte.

Напомним, что машины «Победа» выпускались в период с 1946 по 1958 год. При этом стоит отметить, что легендарный автомобиль на рендерах получился очень даже неплохо.

