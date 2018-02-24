Эксперты назвали ТОП-10 самых лучших автомобилей 2018 года

Зарубежное издание Consumer Reports определило 10 лучших моделей, которые можно приобрести в 2018 году.

Стоит отметить, что у Consumer Reports своя методика определения качества автомобилей, в которой учитываются параметры безопасности, надежности удовлетворенность владельца после некоторого периода эксплуатации.

Как стало известно порталу ТвоёАвто, все попавшие в список модели прошли проверку, состоящую из 50 пунктов, и в нем есть параметры, которые не применяет ни одно их аналитических агентств.

Весь рейтинг разбит на 10 категорий и в нем указанно по одной модели в зависимости от класса.

Итак, ТОП-10 лучших автомобилей в 2018 году:

Кроссоверы и внедорожники:

Компактный кроссовер – Subaru Forester

Компактный кроссовер класса Luxury – BMW X3

Среднеразмерный кроссовер – Toyota Highlander

Полноразмерный пикап Ford F-150

Седаны, хэтчбеки и минивэны:

Полноразмерный автомобиль – Chevrolet Impala

Среднеразмерный автомобиль – Toyota Camry

Компактный автомобиль класса Luxury – Audi A4

Компактный автомобиль – Toyota Corolla

Минивэн – Toyota Sienna

Компактный «зеленый» автомобиль – Chevrolet Bolt