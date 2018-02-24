Зарубежное издание Consumer Reports определило 10 лучших моделей, которые можно приобрести в 2018 году.
Эксперты назвали ТОП-10 самых лучших автомобилей 2018 года
Стоит отметить, что у Consumer Reports своя методика определения качества автомобилей, в которой учитываются параметры безопасности, надежности удовлетворенность владельца после некоторого периода эксплуатации.
Как стало известно порталу ТвоёАвто, все попавшие в список модели прошли проверку, состоящую из 50 пунктов, и в нем есть параметры, которые не применяет ни одно их аналитических агентств.
Весь рейтинг разбит на 10 категорий и в нем указанно по одной модели в зависимости от класса.
Итак, ТОП-10 лучших автомобилей в 2018 году:
Кроссоверы и внедорожники:
Компактный кроссовер – Subaru Forester
Компактный кроссовер класса Luxury – BMW X3
Среднеразмерный кроссовер – Toyota Highlander
Полноразмерный пикап Ford F-150
Седаны, хэтчбеки и минивэны:
Полноразмерный автомобиль – Chevrolet Impala
Среднеразмерный автомобиль – Toyota Camry
Компактный автомобиль класса Luxury – Audi A4
Компактный автомобиль – Toyota Corolla
Минивэн – Toyota Sienna
Компактный «зеленый» автомобиль – Chevrolet Bolt