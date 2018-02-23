Аналитики агентства Автостат провели новое исследование, по результатам которого были названы сайты, где чаще всего в России продают автомобили.

Основой для рейтинга стал проведенный опрос совместно с «За рулем». Так, выяснилось, автовладельцы в первую очередь стараются давать объявления на сайтах, где можно дать объявление бесплатно.

Впрочем, ожидаемо лидером оказался сайт Авито.ру, популярность которого по итогам опроса составила 70,8 процента. На втором месте располагается сайт Авто.ру с результатом 65,8%.

В тройке лидеров располагается сайт Drom.ru, который выбирают в качестве площадки для продажи подержанного авто в 28,6% случаев.

Еще аналитики отметили, что в дилерские центры для покупки автомобиля с пробегом обращаются только 18,6% автовладельцев.