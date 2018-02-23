Дорожно-транспортное происшествие, в котором женщина получила травмы, случилось в Томске на Мокрушина вечером 22 февраля.

Daewoo Nexia жестко наехал на женщину на «зебре» в Томске. Это дорожно-транспортное происшествие, в котором женщина получила травмы, случилось на улице Мокрушина 22 февраля в 23:00.

Как предварительно выяснило ГИБДД, 58-летний мужчина за рулем иномарки Daewoo Nexia, сбил 54-летнюю женщину, которая шла по «зебре».

Пострадавшая попала в больницу. Установлено, что в момент аварии на ее одежде не было световозвращающих элементов.