Автомобильная компания Jaguar Land Rover выпустила водонепроницаемый смартфон Explore совместно с Bullitt Group.
Компания Land Rover выпустила собственный смартфон Explore за €600
Новое устройство получило название Land Rover Explore. Новинку оценили в 600 евро. Смартфон является защищенным от падения и водонепроницаемым.
По заявлению производителя, гаджет способен выдержать падение с высоты 1,8 метра. Кроме этого его можно опускать в воду, причем отмечается, что неважно будет это пресная или соленая вода.
Из преимуществ смартфона также называют возможность его использовать в перчатках. Еще экран устройства способен распознавать прикосновение мокрых пальцев рук.
Время работы на одной зарядке составит около двух дней, а пользоваться им можно даже в мороз, в условиях повышенной влажности или тряски, пишет Астера.
В Jaguar Land Rover рассказали, что при создании смартфона они вдохновлялись внедорожником Discovery. Explore будет представлен в ближайшие дни на форуме Mobile World Congress, а позже он будет показан на автосалоне в Женеве.