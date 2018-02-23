Компания Land Rover выпустила собственный смартфон Explore за €600

Новое устройство получило название Land Rover Explore. Новинку оценили в 600 евро. Смартфон является защищенным от падения и водонепроницаемым.

По заявлению производителя, гаджет способен выдержать падение с высоты 1,8 метра. Кроме этого его можно опускать в воду, причем отмечается, что неважно будет это пресная или соленая вода.

Из преимуществ смартфона также называют возможность его использовать в перчатках. Еще экран устройства способен распознавать прикосновение мокрых пальцев рук.

Время работы на одной зарядке составит около двух дней, а пользоваться им можно даже в мороз, в условиях повышенной влажности или тряски, пишет Астера.

В Jaguar Land Rover рассказали, что при создании смартфона они вдохновлялись внедорожником Discovery. Explore будет представлен в ближайшие дни на форуме Mobile World Congress, а позже он будет показан на автосалоне в Женеве.