Авария, в которой пострадал человек, произошла 22 февраля в 11:50. Для ее ликвидации привлекались силы МЧС.

Мужчина пострадал во Всеволожске в одиночном ДТП. По данным областного МЧС, авария произошла в 11:50 22 февраля на Народной улице. В дорожном происшествии участвовал один автомобиль.

На месте происшествия прибыла бригада 96 пожарно-спасательной части Ленинградской области из трех человек. Они помогли пострадавшему и передали его медикам, сообщает пресс-центр ведомства.