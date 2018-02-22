Исследование «Автостат»: какой кроссовер меньше теряет в цене‍

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» назвало кроссоверы, которые меньше всего теряют в цене после трех лет эксплуатации.

Аналитики разбили класс кроссоверов и внедорожников на сегменты STANDART и PREMIUM и в каждом из них свои лидеры.

В категории STANDART среди лидеров оказался Renault Duster. Эта модель после трех лет на вторичном рынке сохраняет от своей первоначальной стоимости 93,49%.

Также очень высокий процент остаточной стоимости после трех лет эксплуатации у Mazda CX-5 и Toyota Highlander – 98, 36 и 99,93% соответственно.

В категории PREMIUM находятся Mercedes-Benz GLA – 93,23%; Lexus NX – 91,07% и BMW X5 – 88,18%.