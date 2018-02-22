В России стартовал прием заказов на седан Audi A8 новой генерации

Российское подразделение компании объявило о старте приема заказов на новое поколение своего флагманского седана. Автомобиль стал доступен для покупки в двух вариантах: Audi A8 55 TFSI и Audi A8 L 55 TFSI.

Последняя модификация отличается удлиненной колесной базой. Цены на седан варьируются от 5 935 000 рублей за обычную версию и 6 715 000 рублей за удлиненный вариант.

«Живые» продажи автомобиля стартуют в марте текущего года. На российском рынке флагман немецкой компании будет доступен с трехлитровым двигателем, работающим на бензине и оснащенным технологией mild hybrid.

В базовой версии Audi A8 будут светодиодные фары, электропривод багажника, многофункциональный руль, подогрев передних сидений, двухзонный климат-контроль и другое.

В списке оснащенности удлиненного варианта будут электрорегулируемые задние сиденья, обивка кожей Valcona, подогрев всех сидений, подлокотников в дверях и центрального подлокотника в передней и задней частях автомобиля, климат-контроль с индивидуальной настройкой для четырех зон салона с сенсорным управлением, автоматический режим рециркуляции с датчиком качества воздуха, противоаллергенным пылевым фильтром и дополнительными воздуховодами; автодоводчик дверей; солнцезащитные шторки с электроприводом для заднего и задних боковых стекол.