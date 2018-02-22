Автомобильные эксперты озвучили небольшой рейтинг автомобилей, в который вошли модели или их версии не популярные на вторичном рынке. Так, эксперты назвали ТОП-7 подержанных автомобилей, которые невозможно продать.

На первой строчке списка расположился хэтчбек Ford Fiesta. Эта модель ничем не хуже других машин и не имеет каких-либо явных дефектов, при этом ни одна из комплектаций хэтчбека не востребована на рынке подержанных авто.

На втором месте расположился кроссовер Skoda Yeti, причем практически невозможно продать модель в версии с 1,2-литровым двигателем, который зарекомендовал себя не с лучшей стороны. Третье место в списке оказалось за Nissan Qashqai с 1,2-литровым двигателем.

Четвертая строчка в антирейтинге оказалась за хэтчбеком Opel Astra J с тремя рядами сидений. При этом отмечается, что универсал более востребован.

По причине высокой цены на вторичном рынке не покупают и Chevrolet Cruze. Некачественная автоматическая коробка передач становится причиной для непопулярности подержанного Hyundai Tucson, а устаревшая трансмиссия заставляет не обращать внимания на Suzuki Grand Vitara.