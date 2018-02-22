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В Германии могут запретить дизельные автомобили

Новости
22.02.2018 22:16
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Сейчас в стране ожидают решения высшего административного суда. В случае, если суд решит ввести запрет на дизельные автомобили, то в стране запретят въезд и эксплуатацию многих дизельных автомобилей.

Правда пока речь идет только о дизельных машинах, которые не соответствуют действующим на территории Германии экологическим стандартам.

Сейчас в Германии числится порядка 15 миллионов автомобилей, оснащённых дизельными силовыми установками. Эксперты считают, что первой страной, в которой запретят дизельные авто станет Германия, а позже к ней присоединится и Франция.

Впрочем, стоит отметить, что задуматься многие страны о запрете дизельных машин заставила немецкая компания Volkswagen.

Как известно этот автопроизводитель еще в 2015 году оказался в центре скандала, который впоследствии был прозван как «дизельгейт».

В автомобилях этой компании было использовано незаконное ПО, которое на тестовых стендах занижало реальные показатели выброса вредных веществ. После этого во многих странах начались проверки всех автомобильных компаний.

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