Названы самые популярные цвета автомобилей в мире в 2017 году

Эксперты назвали самые популярные цвета автомобилей в 2017 году. По данным исследовательского отдела компании BASF, самым популярным цветом автомобилей в прошлом году стал белый цвет, на него приходится 40% всех проданных авто.

Также популярными цветам стали черный, серый и серебристый. Этими цветами окрасили 78% автомобилей в Европе, а из этого количества до 19% выросла доля серого цвета и по итогу года он практически сравнялся с черным цветом.

Стоит отметить, что серый цвет популярен за счет своего разнообразия и среди большого количества оттенков «мышиный» цвет занимает одну из лидирующих позиций.