Российские эксперты рассказали, как ездить в сильные морозы

Специалисты дали несколько рекомендаций, как вести себя автовладельцу при сильных морозах.

В столичном регионе и не только в ближайшие дни ожидается резкое похолодание. Эксперты рассказали, как ездить в такую погоду и советуют в первую очередь обращать внимание на состояние заряда аккумулятора автомобиля.

Также не рекомендуют подвергать нагрузке ДВС и коробку, так как при сильном морозе масло в них становится густым.

С механической коробкой передач рекомендуют перед тем как завести автомобиль выжать педаль сцепления.

Также при запуске мотора эксперты AUTONEWS советуют выключить все приборы, чтобы на них не расходовался заряд аккумулятора.

Помимо этого, рекомендуют прогревать мотор и начинать двигаться на минимальной скорости.

Также не советуют в сильные морозы пользоваться ручником, и после парковки автомобиля проветривать салон, чтобы из него выветрилась вся влага.