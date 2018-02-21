Алкоголь и вождение в нетрезвом виде

Число ДТП, совершённых пьяными водителями на российских дорогах, постоянно растёт. Многие «лихие гонщики» лишаются прав, выплачивают крупные штрафы и попадают за решётку. Этиловый спирт губит не только водителей. Жертвами ДТП становятся пассажиры транспортных средств, работники дорожных служб и пешеходы.

Если вы выпили спиртное, то не стоит садиться за руль машины и рисковать собственной жизнью и здоровьем. Лучше воспользоваться услугой трезвый водитель и с комфортом доехать до дома. Вызвать сотрудника нашей компании можно по телефону +7 499 404 09 04. Звонки принимаются в круглосуточном режиме без праздников и выходных. Оплатить услугу можно с помощью банковской карты.

Оператору такси необходимо сообщить следующую информацию:

Адрес, по которому должен подъехать наш водитель;

Марку и номер вашего автомобиля;

Адрес конечного пункта поездки.

Мы помогаем не только людям, выпившим бокал вина или шампанского. Услугой трезвый водитель часто пользуются граждане, которые плохо себя чувствуют или испытывают сильный стресс. Не все начинающие водители ощущают уверенность за рулём. Иногда мы помогаем клиенту припарковать машину на стоянке или перевезти её в другой район города. Компания «Ваш водитель» работает не только с физическими, но и с юридическими лицами. Нашими клиентами являются известные московские гостиницы, рестораны и ночные клубы.

Сотрудники фирмы имеют большой опыт работы и умеют принимать правильные решения в нестандартных ситуациях. На первом месте для нас стоит безопасность клиента. За 5 лет работы наши водители не совершили ни одного ДТП (было выполнено более 20 тысяч заказов). Работники «Вашего водителя» могут перевезти любой автомобиль, начиная от «Запорожца» и заканчивая спортивными суперкарами Bugatti. Более подробную информацию об услуге можно получить на сайте https://водительтрезвый.рф.

Преимущества сотрудничества с нашей компанией