Эксперты назвали ТОП-10 самых выставляемых на продажу авто в январе‍

Российские аналитики провели новое исследование и назвали топ-10 самых выставляемых на продажу машин в январе. Основой для составления рейтинга стали объявления о продаже автомобилей, размещенные на сайте DROM.ru в январе.

Так, стало известно, что в прошлом месяце на сайте появилось 165 тысяч объявлений о продаже автомобилей, которые были выпущены в период с 2008 по 2017 год.

Чаще всего появлялись объявления о продаже подержанного Ford Focus 2012 года выпуска. Таких объявлений в январе было 985 штук.

Средняя цена этого автомобиля составила 503 тыс. рублей, а средний пробег — 90 тыс. км. На втором месте топ-10 расположилась Лада Приора 2011 года выпуска.

Таких объявлений было 850, средняя стоимость 235 тыс. рублей, а пробег машины – 104 200 км. Третья строчка досталась Приоре, но уже 2012 года выпуска и таких объявлений о продаже было 845 тыс.

Средняя цена такой подержанной машины в январе составила 260 тыс. рублей, а пробег – 98 тысяч километров. Далее в списке оказался Ford Focus 2011 года, Лада Приора 2008 и 2010 года, Тойота Королла 2008 года, Лада Гранта 2013 года, а также Хэндай Солярис 2011 и 2012 года выпуска.