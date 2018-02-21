Авария с участием снегоуборочного грузовика и отечественных «Жигулей» произошла 21 февраля в Туле на пересечении улиц Карла Маркса и Пролетарской.
КамАЗ со снегом жестко смял легковушку в Туле возле ТРЦ «Рио»
21.02.2018 17:19
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КамАЗ со снегом жестко смял легковушку в Туле возле ТРЦ «Рио». В результате столкновения пострадал пассажир отечественного автомобиля «ВАЗ».
Авария с участием снегоуборочного грузовика и отечественных «Жигулей» произошла 21 февраля в Туле на пересечении улиц Карла Маркса и Пролетарской.
Судя по снимкам с места аварии, она произошла на травмайных путях. От удара у «Жигулей» оказалась сильно повреждена передняя часть.
В результате ДТП пострадал пассажир «легковушки» — мужчина 1970-го года рождения. К счастью, его травиы оказались незначительными и ему оказали помощь на месте.
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