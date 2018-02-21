У спорткара Ferrari 488 GTB появится хардкорная версия Pista

Пока в компании Ferrari работают над суперкаром, в распоряжении зарубежных автомобильных изданий оказались официальные изображения модели Ferrari 488 GTB.

Благодаря изображениям стало известно, что у спорткара Ferrari 488 GTB появится хардкорная версия с названием Pista.

По предварительным данным, новинка будет оснащена восьмицилиндровым двигателем, который уже назван самым мощным в истории компании.

Мощность силового агрегата составит 700 лошадиных сил. Рабочий объём цилиндров мотора будет 3,9 литра. Для облегчения веса в автомобиле будет произведена замена многих деталей на карбоновые.