Устройство автомобильного генератора

Для нормальной работы двигателя важен качественный аккумулятор. А для того, чтобы поддерживать заряд хорошего аккумулятора, важную роль играет автогенератор. Без него любая поездка будет связанна с дополнительными трудностями и проблемами. Эта статья посвящена автомобильному генератору, а также его поломкам.

Назначение

Автомобильный генератор является источников тока, который возникает в результате превращения механической энергии в электрическую. Вращение приводного ремня двигателя передается к ротору генератора, а тот, в свою очередь, создает электрический ток, который используется для заряда аккумулятора. Без генератора, аккумулятор быстро бы разряжался, и долгие поездки на авто были бы невозможными.

Конструкция

Автомобильный генератор представляет собой несложное оборудование, которое легко разбирается и также легко и быстро собирается после ремонта. Он состоит из нескольких основных узлов:

Передняя и задняя крышка корпуса;

Подшипники, на которых крепится и поддерживается ротор генератора;

Ротор;

Статор;

Диодный мост генератора.

Для того, чтобы выходной ток имел нужную силу, внутри корпуса генератора установлена аппаратура, которая выравнивает ток и понижает его до необходимого значения. Большое значение имеет диодный мост генератора. Именно он выравнивает ток и делает его пригодным для подзарядки аккумулятора.

Поломки генератора

Основные поломки генератора связанны с его конструкцией и принципом работы. Распространенными поломками могут быть сколы или трещины в конструкции генератора, а также выход из строя токосъемных щеток. Из-за этого работа генератора может быть нарушена, а подзарядка аккумулятора ─ нестабильной. Это может привести к поломке батареи или к ее неисправностям. Более того, сбои в системе работы электрооборудования могут привести к нарушению работы всей системы электроники в автомобиле. В таком случае, специалисты рекомендуют пройти полную диагностику транспорта в специализированных центрах технического обслуживания.

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