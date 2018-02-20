Suzuki Vitara побила рекорды продаж в рамках своего бренда, показав рост по сравнению с прошлым годом на 21%.

Vitara стала бестселлером марки Suzuki в России по итогам января, показав рост по сравнению с прошлым годом на 21%. За предыдущий месяц на российском рынке было продано 209 таких автомобилей.

На втором месте находится кроссовер модели SX4, который купили в январе 73 автомобилиста. Это 17% из общего объема продаж. Еще 8 человек приобрели модель Jimny, что на 2% больше чем в январе 2017 года.

Ходят слухи, что к российским автодилерам скоро поступит рестайлинговая версия модели Vitara. По неофициальным даным, новинку представят на Женевском автосалоне.