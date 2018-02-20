Аналитики из компании « Автостат » подвели итоги роста производства бренда Toyota на заводе в Петербурге в 2017 году.

На 71% увеличил производство петербургский завод Toyota в 2017 году и достиг показателя 66684 автомобилей. Этот результат стал рекордным в истории предприятия.

Завод выпустил 31970 бизнес-седанов Toyota Camry (+2,7%), а также 34714 кроссовера RAV4 (рост в 4,4 раза). Именно вторая модель Toyota RAV4 обеспечила такой рост продаж. Его приобрели 32931 автомобилиста (+7,6%).

Бизнес-седан Camry занял второе место с объемом продаж 28199 экземпляров (+0,5%). На экспорт в Казахстан в 2017 году было поставлено 5066 автомобилей (+49%), включая 3604 седана Toyota Camry и 1462 кроссовера Toyota RAV4.

На рынок Белоруссии петербургский завод Toyota отгрузил 1469 автомобилей (рост в 3,5 раза), из них 733 седана Toyota Camry и 736 кроссоверов Toyota RAV4.

А в текущем году Toyota запускает на мощностях в Санкт-Петербурге выпуск бизнес-седана Toyota Camry нового поколения. Эта новинка поступит в салоны предположительно в апреле.