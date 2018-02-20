Компания Hyundai намеревается нарастить продажи в России в текущем году на 10% и выйти на показатель 175 тысяч экземпляров.

На 10% планирует увеличить продажи в России Hyundai в 2018 году. Об этом поведал управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ Алексей Калицев.

«Рассчитываем продать в России на 10% больше, чем в прошлом году — 175 тысяч. Экспорт планируется с нашего завода HMMR в Петербурге, но объем его незначительный — до 10 тысяч автомобилей. У нас немного меняется модельная структура — бренд Hyundai становится внедорожным, более половины из 175 тысяч будут составлять кроссоверы. В основном, Creta и Tucson. Также мы возлагаем большие надежды на новую Santa Fe, продажи которой запустим в конце августа», — сообщил Калицев.

Hyundai ведет переговоры с правительством по заключению специнвестконтракта, но пока они движутся медленно. Соглашение о промсборке истекает в этом году.

Поэтому, по словам Алексея Калицева, СПИК будет наиболее благоприятным вариантом сотрудничества с государством, сообщает «Автостат».