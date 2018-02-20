Двое погибли, трое в больнице после страшного ДТП в Одинцово

Жестокое дорожно-транспортное происшествие было зафиксровано на Минском шоссе в подмосковном Одинцово в понедельник, 19 февраля.

Двое погибли, трое в больнице после страшного ДТП на Минском шоссе в Одинцово. Этот смертельный дорожный инцидент был зафиксирован в минувший понедельник, 19 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ (Главного Управления) МВД РФ по Московской области.

На автодороге столкнулись три автомобиля марок: Infiniti, «Лада Гранта» и ЗИЛ. В результате аварии погибли два участника ДТП, ещё трое получили различные повреждения и были госпитализированы.

ГИБДД Одинцово сейчас выясняет все обстоятельства и причины аварии, проводится тщательная проверка.