Что делать, если автомобиль сломался прямо в пути

Автомобиль сегодня не роскошь, а необходимое средство передвижения для любой семьи. Это не только автопутешествия по стране и зарубежью, но и ежедневная дорога на работу, в торговые центры, учебные учреждения, на различные культурно‒массовые мероприятия.

К сожалению, нередко бывают ситуации, когда наше детище встает посреди дороги и отказывается двигаться дальше. По иронии судьбы, чаще всего это происходит далеко от дома и на самых загруженных участках дорог. Однако не стоит паниковать, необходимо сохранять спокойствие и реально оценить сложившуюся ситуацию. К тому же, в каждой поездке не будет лишним иметь при себе контактные номера службы эвакуации Екатеринбурга.

Поломка в черте города

В пределах города решить любую поломку довольно просто. Если повреждения незначительны и причина их известна, можно попытаться справиться с проблемой самостоятельно. В случае, когда причина неизвестна или для ее устранения требуются инструмент и запчасти, можно выполнить следующие шаги:

если автомобиль на ходу — можно попробовать доехать до ближайшего автосервиса с соблюдением всех мер предосторожности;

связаться с друзьями, знакомыми или родственниками, которые свободны в данный момент и могут помочь в сложившейся ситуации;

позвонить в аварийную службу и вызвать эвакуатор Екатеринбурга.

Поломка за пределами города

Если поломка произошла далеко от родного города, в таких ситуациях чаще всего контактов местных аварийных служб нет. Здесь можно предпринять следующие шаги:

попробовать остановить проезжающие мимо автомобили и узнать контакты автоэлектрика с выездом;

попросить добросить автомобиль на буксире до ближайшей станции техобслуживания;

если поломка незначительна, попытаться совместными усилиями исправить ее.

Когда повреждения касаются двигателя или ходовой части, без помощи специалистов не обойтись. В такой ситуации движение на буксире опасно, особенно на оживленной трассе, и в любом случае придется воспользоваться услугами эвакуатора.

Профилактика автомобиля

Чтобы исключить неожиданности на дороге перед каждой, даже незначительной поездкой, необходимо провести тщательный осмотр автомобиля. Обязательно проверить состояние шин, уровень масла и топлива, работоспособность световых приборов, состояние тормозной системы. При выявлении даже незначительных отклонений, принять необходимые профилактические меры.

Ни один автомобилист не может предугадать, когда именно случится неприятность в дороге. Только внимательное отношение к автомобилю, безошибочное определение его настроения и своевременное проведение техобслуживания высококвалифицированными специалистами позволят избежать неожиданных поломок в дороге.