Аналитическая компания «Автостат» подсчитала, что в прошедшем месяце на мировом авторынке было реализовано 7 938 000 легковых машин, что на 7% превышает показатель января минувшего года.

Вырос на 7% мировой рынок легковых автомобилей в январе 2018 года. Об этом заявили эксперты из компании «Автостат». В прошедшем месяце на мировом авторынке было реализовано 7 938 000 легковых машин, что на 7% превышает показатель января минувшего года.

Китай стал мировым лидером по продажам, там новые автомобили купили 2 788 000 человек. США заняли вторую строчку рейтинга с продажами 1 153 000 авто, этот показател выше прошлогоднего на 0,9%. Авторынок Западной Европы показал рост продаж на 5,4% с показателем 1 310 000 штук.

Автодилеры Восточной Европы реализовали 272 800 автомобилей, что на 18,6% больше, чем в прошлом году. Южноамериканский авторынок вырос на 23,2% и продал 290 200 машин.

Жители Японии приобрели 395 500 автомобилей, что на 0,5% меньше, чем в 2016 году. А корейские автодилеры увеличили продажи на 8,7% до 131 100 машин.

117 300 машин приобрели автомобилисты в Канаде, там продажи выросли на 5,9%.