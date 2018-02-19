Ночное дорожно-транспортное происшествие случилось в Липецке 19 февраля, в результате аварии пострадали несколько человек.

Ночью в «БМВ-Х5» в Липецке врезался в парапет, есть пострадавшие‍. Это серьезное ДТП произошло на улице Карла Маркса около остановки «Пл. Петра Великого».

Сигнал о произошедшем поступил на пульт службы спасателей в 00:37 19.02.2018 г. в ОДС ЦУКС. На место инцидента выехали: 1 отделение АСО МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Липецк».

В результате столкновения пострадали несколько человек, госпитализированы в ГУЗ БСМП № 1 г. Липецка.