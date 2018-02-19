Вечером 17 февраля двое друзей устроили смертельные «покатушки» в деревне Камбалица под Северодвинском Архангельской области.
32-летний житель Северодвинска разбился насмерть при опрокидывании снегохода
19.02.2018 09:26
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32-летний житель Северодвинска разбился насмерть при опрокидывании снегохода. Этот трагический инцидент произошел вечером в субботу, 17 февраля, в деревне Камбалица под Северодвинском Архангельской области.
Предварительно установлено, что мужчина, управляющий снегоходом Ski Doo, потерял управление и опрокинул транспортное средство. Сам водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, а его пассажир пострадал.
От полученных травм водитель погиб на месте, а пассажира с множественными переломами госпитализировали в Северодвинскую городскую больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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