Вечером 17 февраля двое друзей устроили смертельные «покатушки» в деревне Камбалица под Северодвинском Архангельской области.

32-летний житель Северодвинска разбился насмерть при опрокидывании снегохода. Этот трагический инцидент произошел вечером в субботу, 17 февраля, в деревне Камбалица под Северодвинском Архангельской области.

Предварительно установлено, что мужчина, управляющий снегоходом Ski Doo, потерял управление и опрокинул транспортное средство. Сам водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, а его пассажир пострадал.

От полученных травм водитель погиб на месте, а пассажира с множественными переломами госпитализировали в Северодвинскую городскую больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.