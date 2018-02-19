Дорожно-транспортное происшествие с тремя пострадавшими произошло вечером 17 февраля на улице М.Карамова.
Три человека пострадали в Сургуте в жестком ДТП Лексуса и Киа
19.02.2018 09:07
56 0
Три человека пострадали в Сургуте в жестком ДТП Лексуса и Киа. Это столкновение произошло вечером 17 февраля на улице М.Карамова напротив дома № 39.
Как удалось выяснить полиции ХМАО, автомобиль «Лексус RX330», зпод управлением 31-летнего мужчины, врезался с «Киа Спортейдж», за рулем которого сидел 45-летний водитель.
Предварительно установлено, что водитель Лексуса при повороте налево вне перекрестка пропустил «Киа», которая от столкновения отлетела на газон и врезалась в столб уличного освещения.
Пострадали оба водителя и пассажирка автомобиля «Киа».
Комментарииcomments powered by HyperComments