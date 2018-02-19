Дорожно-транспортное происшествие с тремя пострадавшими произошло вечером 17 февраля на улице М.Карамова.

Три человека пострадали в Сургуте в жестком ДТП Лексуса и Киа. Это столкновение произошло вечером 17 февраля на улице М.Карамова напротив дома № 39.

Как удалось выяснить полиции ХМАО, автомобиль «Лексус RX330», зпод управлением 31-летнего мужчины, врезался с «Киа Спортейдж», за рулем которого сидел 45-летний водитель.

Предварительно установлено, что водитель Лексуса при повороте налево вне перекрестка пропустил «Киа», которая от столкновения отлетела на газон и врезалась в столб уличного освещения.

Пострадали оба водителя и пассажирка автомобиля «Киа».