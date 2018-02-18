На площади Октября в Барнауле‍ жестко столкнулись два легковых авто

Фото и видео с места аварии появились в соцсети, в паблике Вarnaul 22. К счастью, авария обошлась без человеческих жертв.

На площади Октября в Барнауле утром в воскресенье, 18 февраля жестко столкнулись два легковых авто. Фото и видео с места аварии появились в соцсети, в паблике Вarnaul 22. К счастью, авария обошлась без человеческих жертв.

«Авария на площади Октября! Вроде все живы», — написал автор поста.

После ДТП один автомобиль влетел в столб. По счастливой случайности, утром на площади было мало машин и не пострадали другие автомобили.

На место происшествия приезжал наряд ДПС, скорая помощь и сотрудники МЧС. Официальных комментариев по поводу произошедшего пока нет.

