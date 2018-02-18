Серьезная авария с участием грузового поезда и легкового авто произошла сегодня в полдень.

На железной дороге в Алтайском крае‍ поезд раздавил легковушку. Эта страшная авария произошла в 12:00 18 февраля на регулируемом железнодорожном переезде станции Штабка.

По словам пресс-службы Западно-Сибирской железной дороги, вавтомобилист нарушил правила дорожного движения. Мужчина выехал на железнодорожные пути несмотря на запрещающие сигналы световой и звуковой сигнализации.

Ни сигналы, подаваемые машинистом состава, ни экстренное торможение не смогли предотвратить столкновение.

К счастью, ДТП обошлось без пострадавших и никак не нарушило движение поездов. Известно, что световая и звуковая сигнализации на железнодорожном переезде находились в исправном состоянии.