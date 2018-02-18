В ходе исследований автоэксперты составили список довольно странных советских автобусов.

Самые странные советские автобусы‍ назвали эксперты. Автоаналитики провели исследование и составили перечень необычных и эксклюзивных пассажирских автобусов прошлых лет.

Лидером списка стал автобус “Годзила”, который официально называется “ГолАЗ”. Его вместимость достигала 54 пассажиров, при этом он обладал очень нестандартной внешностью.

Второе место занял ЗИС‑16, выпущенный еще в 1942 году. Топливо поступало в мотор с помощью газогенераторной установки. Третью строчку занял электробус Дукс, выпущеный еще в 1901 году. Этот транспорт достигал скорости 20 км/час.

Следующим пунктом в списке стоит НАТИ-ЗИС выпуска 1935 года. Его салон состоял из трех секций с отдельным входом, не имея центрального прохода.

Попал в перечень и экспериментальный ГАЗ-СГ3, оснащенный турбореактивным мотором. Правда, этот проект в итоге быстро свернули.