На шпионском видео‍ засветился Lamborghini Aventador SVJ 2020 модельного года. На снимках видно, что в названии новой модели появится аббревиатура SVJ, что означает Super Veloce Jota.

Заднее крыло нового кара похоже на Huracán Performante. Следовательно, Aventador SVJ получил такую же аэродинамическую систему ALA, предназначенную для регулировки воздушного потока вокруг и через авто для контроля уровней сопротивления и прижимной силы.

Система работает с помощью передачи воздуха через опорные стойки заднего крыла.

Новые детали в Aventador SVJ — пара выхлопных выходов, которые расположены вблизи задних фонарей, а также мощный диффузор, как на Centenario в Aventador. К тому же, новинка получила новый набор боковых юбок, а на передней панели несколько спойлеров.

Эксперты уверены, что новый автомобиль окажется мощнее предшественника. Его анонс состоится не раньше конца этого — начала следующего года.