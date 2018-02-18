Петр Явурек и Филип Вогел отправились в путешествие на 42-летних «Жигулях» из-за цены машины, так как друзья не располагали большим бюджетом.

На «Жигулях» полмира объехали чешские путешественники Петр Явурек и Филипп Воле. Друзья рассказали о своем путешествии в эфире «Чешского радио». Они отправились в путешествие на 42-летних «Жигулях» из-за цены машины, так как друзья не располагали большим бюджетом.

На старенькой «копейке» они проехали Азию, Россию, Центральную и Южную Америку, Европу. Легковушка путешествовала из Владивостока через Тихий океан в контейнере на корабле. Плохие дороги и подъемы снижали производительность старенькой машинки, но в целом, путешественники остались довольны.

Рынок запчастей на «Жигули» порадовал компаньонов, особенно большой выбор был в Азии.

В России чехи заехали на АвтоВАЗ, где их приняли с большим радушием. Теперь они готовят лекции о своем путешествии, с которыми планируют выступать по стране.