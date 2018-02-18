Гибридный седан Genesis G80 замечен на тестах. Его рассекретили фотошпионы во время прохождения авто тестовых заездов. Хоть кузов новинки и скрыт за камуфляжной пленкой, внешне он не сильно отличается от актуальной версии себя.

Эксперты выдвинули множество догадок, какая версия седана проходит испытания. Скорее сего, разработчики тестируют версию с гибридным двигателем. Не исключают и варианта, что это может быть Genesis G80 для рынка Европы, где планируются продажи не ранее следующего года.