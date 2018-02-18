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Гибридный седан Genesis G80 замечен на тестах

Новости
18.02.2018 15:43
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Фотошпионы заметили гибридную версию седана Genesis G80, скрытую за камуфляжной пленкой на тестовых заездах.

Гибридный седан Genesis G80 замечен на тестах. Его рассекретили фотошпионы во время прохождения авто тестовых заездов. Хоть кузов новинки и скрыт за камуфляжной пленкой, внешне он не сильно отличается от актуальной версии себя.

Эксперты выдвинули множество догадок, какая версия седана проходит испытания. Скорее сего, разработчики тестируют версию с гибридным двигателем. Не исключают и варианта, что это может быть Genesis G80 для рынка Европы, где планируются продажи не ранее следующего года.

 

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